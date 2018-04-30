У Єревані піймали російського терориста з українським паспортом

Росіянин займався вербуванням для однієї з міжнародних терористичних угруповань

Громадянина РФ, який, імовірно, брав участь в бойових діях на території Сирії на боці одного з терористичних угруповань, затримали в Єревані. Про це повідомляє «Діалог». Чоловік був заарештований з фальшивим українським паспортом. Відзначається, що затримання відбулося ще в лютому, але тільки сьогодні про це повідомили громадськість.



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Росіянин займався вербуванням для однієї з міжнародних терористичних угруповань

Громадянина РФ, який, імовірно, брав участь в бойових діях на території Сирії на боці одного з терористичних угруповань, затримали в Єревані.

Про це повідомляє «Діалог».

Чоловік був заарештований з фальшивим українським паспортом. Відзначається, що затримання відбулося ще в лютому, але тільки сьогодні про це повідомили громадськість.

У вірменській Службі нацбезпеки розповідають, що затриманим є громадянин РФ, житель міста Махачкали на ім’я Сулеймангаджі Багадганджієв. Він прибув в Єреван транзитом з Кенії.

Під час слідства вірменським силовикам вдалося з’ясувати, що росіянин займався вербуванням для однієї з міжнародних терористичних угруповань.

Також відомо про його участь в бойових діях на боці бойовиків на території Сирії. Вірменські силовики говорять, що Багадганджієв перетнув держкордон країни, пред’явивши підроблений паспорт громадянина України, який містив біометричні дані іншої людини.

Йому вже пред’явили звинувачення за підробку документів і незаконне перетинання кордону.