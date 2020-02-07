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    У ЄС закріпили географічний бренд «водка» за Норвегією

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    Відтепер лише норвезькі виробники матимуть право на бренд Norsk Vodka/Norwegian Vodka - У ЄС закріпили географічний бренд «водка» за Норвегією
    Відтепер лише норвезькі виробники матимуть право на бренд Norsk Vodka/Norwegian Vodka

    Норвезька горілка відома нейтральним ароматом та глибоким та чистим смаком, що робить її ідеальною для різноманітних коктейлів

    Європейська комісія затвердила включення двох нових географічних індикаторів для товарів походженням з Норвегії.

    Відповідна інформація розміщена на сайті Єврокомісії.

    Зокрема, йдеться про назву горілки, яка виробляється у Норвегії. Відтепер лише місцеві виробники матимуть право на бренд Norsk Vodka/Norwegian Vodka.

    «Ця горілка відома нейтральним ароматом та глибоким та чистим смаком, що робить її ідеальною для різноманітних коктейлів. Вона виробляється з картоплі або з зерна у три етапи - заварювання, дистиляція та постдистиляційна обробка, які мають відбуватися в межах Королівства Норвегія. Такий виробничий процес є продовженням традиції, започаткованої в Бергені у 1531 році», - йдеться у повідомленні.

    Інше географічне найменування закріплено також за традиційним святковим напоєм Norsk Akevitt/Norwegian Aquavit.

    Напій виготовляють на основі спирту, виготовлено з картоплі, з додаванням трав та спецій і витриманого у дерев'яних бочках. Напій популярний під час Різдвяних свят.

    ЄС алкоголь Норвегія традиції
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