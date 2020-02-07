У ЄС закріпили географічний бренд «водка» за Норвегією
Норвезька горілка відома нейтральним ароматом та глибоким та чистим смаком, що робить її ідеальною для різноманітних коктейлів
Європейська комісія затвердила включення двох нових географічних індикаторів для товарів походженням з Норвегії.
Відповідна інформація розміщена на сайті Єврокомісії.
Зокрема, йдеться про назву горілки, яка виробляється у Норвегії. Відтепер лише місцеві виробники матимуть право на бренд Norsk Vodka/Norwegian Vodka.
«Ця горілка відома нейтральним ароматом та глибоким та чистим смаком, що робить її ідеальною для різноманітних коктейлів. Вона виробляється з картоплі або з зерна у три етапи - заварювання, дистиляція та постдистиляційна обробка, які мають відбуватися в межах Королівства Норвегія. Такий виробничий процес є продовженням традиції, започаткованої в Бергені у 1531 році», - йдеться у повідомленні.
Інше географічне найменування закріплено також за традиційним святковим напоєм Norsk Akevitt/Norwegian Aquavit.
Напій виготовляють на основі спирту, виготовлено з картоплі, з додаванням трав та спецій і витриманого у дерев'яних бочках. Напій популярний під час Різдвяних свят.