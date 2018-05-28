У ЄС можуть заборонити пластиковий посуд

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У Євросоюзі хочуть заборонити одноразовий пластиковий посуд

Заборона може стосуватися одноразових виробів з пластика, які легко можна замінити

У Єврокомісії можуть заборонити низку пластикових виробів та стягувати з країн кошт за кожний кілограм пластикового сміття, яке не придатне для переробки й повторного використання.

Про це повідомляє німецьке видання Zeit.

Такі пропозиції планують розглянути у Брюсселі вже 28 травня. Заборона може стосуватися одноразових виробів з пластика, які легко можна замінити. Йдеться, зокрема, про одноразовий посуд, пластикові соломинки для напоїв, ватні вушні палички та пластикові кріплення для кульок.

Крім того єврокомісар Гюнтер Еттінгер запропонував стягувати з країн певні суми за кожний кілограм пластикового сміття, яке не можна переробити та відправити на повторне використання.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, така пеня може скласти близько 80 центрів за кілограм. Ці гроші будуть направляти у бюджет Євросоюзу. На думку Еттінгера, такі правила допоможуть країнам скоротити об’єм пластикових відходів.

Zeit додає, що на практиці така ініціатива Єврокомісії може і не стати надто помітною споживачам. Адже багато виробників і сьогодні вже використовують, наприклад, замість пластикової соломинки для напоїв паперову чи картонну.