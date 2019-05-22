У ЄС перестануть використовувати одноразовий пластиковий посуд з 2021 року



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У ЄС хочуть зменшити кількість пластикових відходів

У країнах Європейського союзу з 2021 року заборонять використання та виготовлення одноразового пластикового посуду.

Зазначається, що будуть заборонені пластикові трубочки, тарілки та інші столові прилади. Відповідне рішення щодо вилучення з ринку одноразових пластикових виробів прийняли країни-члени ЄС.

Основна ціль - зменшення кількості пластикових відходів. Повідомляється, що наразі їх частка сягнула вже 70% всіх морських відходів.

За оцінками Європейської комісії, завдяки рішенню можна буде уникнути екологічних збитків, вартість яких до 2030 року становитиме еквівалент 22 млрд. євро.