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    У ЄС перестануть використовувати одноразовий пластиковий посуд з 2021 року

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    У ЄС перестануть використовувати одноразовий пластиковий посуд з 2021 року

    У ЄС хочуть зменшити кількість пластикових відходів

    У країнах Європейського союзу з 2021 року заборонять використання та виготовлення одноразового пластикового посуду. 

    Зазначається, що будуть заборонені пластикові трубочки, тарілки та інші столові прилади. Відповідне рішення щодо вилучення з ринку одноразових пластикових виробів прийняли країни-члени ЄС.

    Основна ціль - зменшення кількості пластикових відходів. Повідомляється, що наразі їх частка сягнула вже 70% всіх морських відходів.

    За оцінками Європейської комісії, завдяки рішенню можна буде уникнути екологічних збитків, вартість яких до 2030 року становитиме еквівалент 22 млрд. євро.

    ЄС екологія
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