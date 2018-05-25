У ЄС вимагають звільнити Сенцова і решту українських політв'язнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Росії українець Сенцов оголосив голодування

В ЄС закликали дотримуватись міжнародних прав людини в окупованому Криму

У Європейському Союзі закликали дотримуватись міжнародних прав людини в окупованому Криму та негайного звільнити усіх незаконно затриманих українських громадян в Росії та на півострові.

Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

«14 травня 2018 року режисер Олег Сенцов, депортований до східного Сибіру, почав голодування після чотирьох років тюремного ув'язнення. Ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух також провів два місяці голодування», — зазначила Косьянчич.

Також вона нагадала, що обидва політв'язні виступали проти анексії Кримського півострова і засуджені судами, юрисдикції яких ЄС не визнає, з порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя.

Окрім того, речниця висловила занепокоєння переслідуванням та порушенням прав кримськотатарських активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.