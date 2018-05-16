У Росії українець Сенцов оголосив голодування

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Олег Сенцов

За словами Сенцова, він припинить голодування лише у разі звільнення всіх українських політв'язнів

Український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Про це у середу, 16 травня, повідомляє Громадське з посиланням на інформацію двоюрідної сестри Сенцова Наталії Каплан.

Сенцов заявив адвокату, що готувався до початку голодування два місяці, відмовляючись від передач та фізично готуючи організм.

У свою чергу адвокат Дмитро Дінзе попередив підзахисного про всі можливі наслідки, зокрема, незворотні для здоров'я. Однак Сенцов заявив, що готовий померти, якщо вимоги не будуть виконані.

«Я, Сенцов Олег, громадянин України, незаконно засуджений російським судом, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою її припинення є звільнення всіх українських політв'язнів знаходяться на території РФ. Разом та до кінця! Слава Україні!» - написав Сенцов у заяві.

Зараз Сенцов сидить в одиночній камері. Адвокат Дінзе не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування.

«Його зараз перевели в безпечне місце, куди переводять людей, які так чи інакше відмовляються від їжі і переходять на голодування. Сидить він у цьому місці один, його вже відвідали, начальник колонії, із ним розмовляли. Але він, скажімо так, сповнений рішучості продовжити голодування до останнього: поки це не призведе до якогось результату», - пояснив адвокат.

Нагадаємо, українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.