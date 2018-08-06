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    У Каліфорнії пройшла конвенція любителів котів

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    У Каліфорнії пройшла конвенція любителів котів

    Головна мета заходу - змінити негативне сприйняття поняття crazy cat lady та популяризувати принцип adopt, don’t shop

    В місті Пасадена в сонячній Каліфорнії (США) 4-5 серпня 2018 року вже другий рік поспіль пройшла конвенція любителів котів під назвою CatCon.

    Як зазначають організатори заходу, головна його мета - змінити негативне сприйняття поняття crazy cat lady («помішана на кішках жінка»), а також популяризувати серед населення принцип adopt, don’t shop, суть якого полягає в тому, що краще забирати домашніх тварин з притулків, ніж купувати їх.

    Слід зазначити, що захід дійсно збирає не лише самотніх жінок характерного віку, але й цілі родини з дітьми, молодь та чоловіків. Тут можна дізнатися більше корисної інформації про котів, підшукати собі домашнього улюбленця, поспілкуватися з однодумцями та просто розважитися на тематично оформлених локаціях. При цьому усі вилучені кошти від проведення заходу направляються на допомогу притулкам для тварин.
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