У Каліфорнії пройшла конвенція любителів котів



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Головна мета заходу - змінити негативне сприйняття поняття crazy cat lady та популяризувати принцип adopt, don’t shop

В місті Пасадена в сонячній Каліфорнії (США) 4-5 серпня 2018 року вже другий рік поспіль пройшла конвенція любителів котів під назвою CatCon.

Як зазначають організатори заходу, головна його мета - змінити негативне сприйняття поняття crazy cat lady («помішана на кішках жінка»), а також популяризувати серед населення принцип adopt, don’t shop, суть якого полягає в тому, що краще забирати домашніх тварин з притулків, ніж купувати їх.

Слід зазначити, що захід дійсно збирає не лише самотніх жінок характерного віку, але й цілі родини з дітьми, молодь та чоловіків. Тут можна дізнатися більше корисної інформації про котів, підшукати собі домашнього улюбленця, поспілкуватися з однодумцями та просто розважитися на тематично оформлених локаціях. При цьому усі вилучені кошти від проведення заходу направляються на допомогу притулкам для тварин.