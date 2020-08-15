У Каліфорнії знову вирують лісові пожежі



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Нову лісову пожежу у Каліфорнії пов'язують з людською діяльністю Ілюстративне фото

Під загрозою опинилися 5 тис. будинків громад, що розташовані поблизу постраждалої території

На півдні американського штату Каліфорнія, неподалік від Лос-Анджелеса, в лісистій місцевості спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Спочатку полум'я виникло в Національному лісі Анхелеса в середу. Висока температура і низька вологість сприяли подальшому поширенню вогню. За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, з тих пір пожежа вже пройшлася по 4451 гектару території, знищивши п'ять будинків та інші будови.

У зв'язку з цим була проведена евакуація близько 100 будинків в громадах, розташованих приблизно за 65 км на північ від центру Лос-Анджелеса. Під загрозою опинилися ще 5 тис. будинків. 250 осіб вже залишили свої помешкання. Для гасіння полум'я та подальшої евакуації людей мобілізовані пожежні команди.

Офіційний представник Лісової служби США Ендрю Мітчелл повідомив, що наразі ведеться розслідування причини пожежі, проте найбільш ймовірно, що вона пов'язана із людською діяльністю.

Очікується, що в наступному місяці погодні умови в Каліфорнії погіршаться, у зв'язку з тим, що з півдня прийдуть вітри Санта-Ана, а з півночі - вітри Ель-Дьябло.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан через масштабну пожежу, яка охопила понад 120 кв. км. Близько 180 тис.громадян змушені були тікати, рятуючись від бурхливої вогняної стихії. По всій території Сполучених Штатів у 2020 році пожежі були менш лютими, ніж у минулому році: було спалено приблизно на 1,4 мільйона акрів менше, ніж у той самий період 2019 року.