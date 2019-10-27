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    У Каліфорнії евакуювали 50 тис. людей через лісові пожежі

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    У Каліфорнії евакуювали 50 тис. людей через лісові пожежі

    Площа пожежі на півночі Каліфорнії вже перевищила 4 тис. га

    В Каліфорнії (США) евакуювали близько 50 тис. жителів через бурхливі лісові пожежі на півночі штату.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Наголошується, що повністю евакуюють жителів Хілдсберга і Віндзора.

    Сильне поширення вогню очікують в ніч на неділю через посилення вітру. Влада попереджає, що швидкість вітру в поривах може досягати 38 м/с.

    У свою чергу, американська енергетична компанія Pacific Gas and Electric (PG&E) попередила, що в результаті планового відключення електрики без світла залишаться близько 940 тис. споживачів.

    Площа пожежі на півночі Каліфорнії вже перевищила 4 тис. га. Вогонь спалахнув вночі 23 жовтня і стрімко поширився через сильний вітер.

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