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    У Камеруні близько 160 ув'язнених підпалили в'язницю та втекли

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    У Камеруні близько 160 ув'язнених підпалили в'язницю та втекли

    У здійсненні плану втікачам допомогла озброєна група

    Близько 160 ув'язнених здійснили втечу з в'язниці в Північно-Західному регіоні Камеруну.

    Про це повідомляє видання L'Express.

    Втеча була здійснена в ніч на 29 липня. За словами префекта департаменту Нго-Кетунджіа Уїльяма Емвуту Мбіти, ув'язненим вдалося прорватися через тюремні ворота і підпалити будівлю в'язниці.

    Уточнюється, що в здійсненні плану втікачам допомогла озброєна група. На цей момент ведеться операція із затримання втікачів. Така масова втеча ув'язнених удалася вперше з кінця 2016 року.

    Нагадаємо, нещодавно у Бердичеві з колонії втекли двоє засуджених.

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