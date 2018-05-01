У Кам’янець-Подільському замку пройшов «історичний пікнік»: атмосферні фото

Гості замку змогли побачити процес виготовлення елю, печаток, свічок, самогону, ковальську та гончарську справи та історичні лайфкахи

У понеділок, 30 квітня, Старий замок у Кам’янці-Подільському Хмельницької області перетворився на майданчик для пікніку та дозволив не лише влаштувати родинний відпочинок, а й спробувати себе у давніх ремеслах. Як повідомляє місцеве видання Vdalo.info, таким чином музей-заповідник провів захід «Історичний пікнік» під гаслом



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Фото: Vdalo.info «Історичний пікнік» у Кам’янці-Подільському

Гості замку змогли побачити процес виготовлення елю, печаток, свічок, самогону, ковальську та гончарську справи та історичні лайфкахи

У понеділок, 30 квітня, Старий замок у Кам’янці-Подільському Хмельницької області перетворився на майданчик для пікніку та дозволив не лише влаштувати родинний відпочинок, а й спробувати себе у давніх ремеслах.

Як повідомляє місцеве видання Vdalo.info, таким чином музей-заповідник провів захід «Історичний пікнік» під гаслом «Відпочивай змістовно».

Видання зазначає, що відвідувачі мали змогу побачити у роботі ручний друкарський верстат, винайдений Йоганном Гутенбергом у середині 1440-х років.

Також під час пікніка можна було скуштувати запашний хліб, випечений згідно технологій ХVІ-ХVІІ ст. Перші відомі згадки про замкову піч датуються 1494 роком.

Ще одна нова атракція – самогонний апарат. Саме такий апарат був знайдений у 70-х роках ХХ століття під час розкопок на місці битви під Берестечком (Волинська обл.), що відбулась у 1651 році між Військом Запорозьким та армією Речі Посполитої.

Також гості замку могли побачити процес виготовлення елю, печаток, свічок, ковальську та гончарську справи, історичні лайфкахи, мали можливість постріляти з лука та навіть провести археологічні розкопки.

У вівторок, 1 травня, на відвідувачів чекає муштра та знайомство із військовою справою.

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