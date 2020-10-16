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    У Канаді дитина знайшла скелет динозавра

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    <span>12-річний Натан сам не вірив своїй удачі</span> - У Канаді дитина знайшла скелет динозавра
    12-річний Натан сам не вірив своїй удачі

    Останки молодого гадрозавра знайшов 12-річний хлопчик. Вік знахідки складає, приблизно, 69 мільйонів років

    Скелет динозавра з 50-ти кісток було знайдено 12-річним Натаном Грушкіним у канадській провінції Альберта. Знахідку, вік якої оцінюють, приблизно, в 69 мільйонів років, хлопець виявив ще в липні, під час походу. Але розкопки залишків динозавра тільки завершилися, повідомляє ВВС.

    Відзначається, що підліток захоплюється всім, що пов'язано з темою динозаврів, з шести років. Хлопчик часто ходить з батьком у походи в заповідник Альберти. Рік тому вони наткнулися на дрібні залишки, схожі на фрагменти кісток, а вже цього літа повернулися на те ж місце і оглянули їх уважніше.

    «Я був настільки шокований, що мені насправді вдалося знайти ці залишки. Я завжди був зачарований тим, як їх кістки перетворюються з кісток, подібних до нашої у тверду породу», – розповідає Натан.

    Всього було знайдено близько 50 кісток тварини
    Всього було знайдено близько 50 кісток тварини

    Грушкіни звернулися в Королівський музей Тіреллі, який розміщується в Альберті, після чого на місце знахідки були відправлені експерти.

    Нагадаємо, що вчені відкрили новий вид динозавра.

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