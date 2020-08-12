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    У світі

    Вчені відкрили новий вид динозавра

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    Вчені знайшли рештки нового виду динозаврів - Вчені відкрили новий вид динозавра
    Вчені знайшли рештки нового виду динозаврів

    Тварина була родичем тиранозавра і жила у воді

    Вчені з Саутгемптонського університету знайшли на британському острові Вайт чотири кістки, які, як вони припускають, належать невідомому досі виду динозаврів. Про це пише BBC.

    Вони визначили, що динозавр жив у крейдяний період 115 мільйонів років тому.

    Вивчивши рештки, палеонтологи дійшли висновку, що це новий вид динозаврів тероподів, довжина тіла яких сягала 4 метрів.

    За своєю будовою цей вид схожий на відомого тиранозавра Tyrannosaurus rex (T.rex) і сучасниих птахів.

    Його вирішили назвати Vectaerovenator inopinatus. Таке ім'я тварина отримала через великі повітряні порожнини в деяких кістках. Ця ж ознака допомогла вченим визначити походження динозавра.

    Виявлені повітряні мішки, які також мають сучасні птахи, були продовженням легенів. Цілком ймовірно, що вони допомагали підтримувати дихальну систему, а також робили скелет легшим, пояснюють палеонтологи із Саутгемптонського університету.

     Як раніше писав «Главком», вчені створили біопрепарат для очищиння ґрунтів і води від нафтопродуктів.

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