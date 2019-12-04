У Канаді назвали дедлайн Україні для подачі підстав для продовження санкції щодо Портнова



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Канада може скасувати санкції проти Андрія Портнова Колаж: Радіо Свобода

МЗС України надіслало запит Канади на розгляд Генеральної прокуратури України

Департамент закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади звернувся до Міністерства закордонних справ України офіційним листом з проханням до 6 грудня включно надати інформацію, яка може бути підставою для продовження санкцій щодо ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит «Радіо Свобода».

У МЗС повідомили, що отримали «ноту міністерства закордонних справ Канади від 27 листопада 2019 року з проханням надати оновлену інформацію, якщо така є, з питань, пов’язаних з перебуванням А.В. Портнова в санкційному списку Канади (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine)».

«Вказаний запит 2 грудня 2019 року МЗС надіслало на розгляд Генеральної прокуратури України», – повідомили у міністерстві.

ЗМІ також надіслали запит до Генеральної прокуратури України з питанням, яку відповідь та коли ГПУ планує надати на запит з Канади. На момент публікації відповіді від Генпрокуратури журналісти не отримали.

Раніше стало відомо, що запроваджені Канадою після Революції Гідності санкції проти ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура України не повідомить уряд країни про наявність підстав для їхнього продовження.

Санкції проти Андрія Портнова були накладені 5 березня 2014 року після того, як Генеральна прокуратура України направила тодішньому прем’єрміністру Канади Стівену Гарперу листа, в якому зазначила, що «правоохоронними органами України було розпочато ряд кримінальних проваджень, вчинених зазначеними нижче високопосадовцями», серед яких – Андрій Портнов.

Цьогоріч Канада продовжила санкції щодо Віктора Януковича та його соратників іще на п’ять років.