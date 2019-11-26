ЗМІ: Канада може зняти санкції з Портнова



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Санкції Канади проти Андрія Портнова були накладені 5 березня 2014 року Колаж: Радіо Свобода

Рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду Канади в найближчі тижні

Запроваджені Канадою після Революції Гідності санкції проти ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура України не повідомить уряд країни про наявність підстав для їхнього продовження

Це підтвердили два поінформовані джерела в уряді Канади журналістам «Радіо Свобода».

«Наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижні», – повідомили джерела видання.

Підставою для можливого перегляду санкцій щодо Андрія Портнова став лист тодішнього заступника генпрокурора Сергія Кізя, відправлений ним в Канаду наприкінці липня 2019 року.

На запит адвокатів Андрія Портнова Сергій Кізь видав листа, де стверджувалося, що «щодо Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного».

Ексзаступник генпрокурора також поінформував посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади про те, що «станом на 29 липня 2019-го року юридичні підстави для перебування Андрія Портнова у санкційному списку відсутні».

Джерела ЗМІ в канадському уряді пояснюють: у разі, якщо нове керівництво Генеральної прокуратури не поділяє позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника, та має іншу інформацію, воно має в найкоротші терміни поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації.

У посольстві України в Канаді не стали коментувати ймовірність зняття санкцій щодо громадянина Андрія Портнова, лише зазначили, що «у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію Генеральної прокуратури України з огляду на її визначену законодавством ключову роль у міжнародно-правовому співробітництві».

«Для продовження санкцій потрібне підтвердження того, що особа причетна до зловживання владою, розкрадання бюджетних коштів в Україні, або набула якесь майно корупційним шляхом. Таким доказом може бути наявність кримінальних проваджень в Україні», – пояснила юристка-міжнародниця «Центру протидії корупції» Тетяна Шевчук.

Санкції проти Андрія Портнова були накладені 5 березня 2014 року після того, як Генеральна прокуратура України направила тодішньому прем’єрміністру Канади Стівену Гарперу листа, в якому зазначила, що «правоохоронними органами України було розпочато ряд кримінальних проваджень, вчинених зазначеними нижче високопосадовцями», серед яких – Андрій Портнов.

Цьогоріч Канада продовжила санкції щодо Віктора Януковича та його соратників іще на п’ять років.