У Канаді пасажирський літак викотився за злітну смугу



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Через інцидент було закрито одну з посадкових смуг, що призвело до затримання деяких рейсів

Великий пасажирський літак під час посадки виїхав за злітну смугу у аеропорту Калгарі в Канаді.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

Після безпечної посадки носове колесо літака авіакомпанії WestJet, що прилетів з Лос-Кабос (Мексика), вийшло за межі асфальтованого покриття. Інформації про поранених не надходило. Команда аеропорта автобусами доправила пасажирів до терміналу.

Через інцидент було закрито одну з посадкових смуг, що призвело до затримання деяких рейсів.

Наразі літак вдалося перемістити і аеропорт відновив повноцінну роботу.

Нагадаємо, в канадській провінції Манітоба невеликий літак впав в озеро. Він зачепив дерево і впав у воду. На борту перебували три людини.