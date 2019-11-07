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    У Канаді пасажирський літак викотився за злітну смугу

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    У Канаді пасажирський літак викотився за злітну смугу

    Через інцидент було закрито одну з посадкових смуг, що призвело до затримання деяких рейсів

    Великий пасажирський літак під час посадки виїхав за злітну смугу у аеропорту Калгарі в Канаді.

    Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

    Після безпечної посадки носове колесо літака авіакомпанії WestJet, що прилетів з Лос-Кабос (Мексика), вийшло за межі асфальтованого покриття. Інформації про поранених не надходило. Команда аеропорта автобусами доправила пасажирів до терміналу.

    Через інцидент було закрито одну з посадкових смуг, що призвело до затримання деяких рейсів.

    Наразі літак вдалося перемістити і аеропорт відновив повноцінну роботу.

    Нагадаємо, в канадській провінції Манітоба невеликий літак впав в озеро. Він зачепив дерево і впав у воду. На борту перебували три людини.

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