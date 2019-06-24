У Канаді пожежний літак здійснив жорстку посадку: відео
У літака при посадці повністю не вийшло переднє шасі
Пожежний літак Lockheed L-188A Electra здійснив жорстку посадку в канадській провінції Альберта.
Про це повідомляє телеканал Global News.
Інцидент стався в аеропорту міста Ред-Дір. У літака при посадці повністю не вийшло переднє шасі.
На борту повітряного судна перебували чотири людини, вони не постраждали.
Літак був задіяний у гасінні масштабних лісових пожеж, які з початку травня вирують в Альберті.