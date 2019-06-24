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    У Канаді пожежний літак здійснив жорстку посадку: відео

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    У Канаді пожежний літак здійснив жорстку посадку: відео

    У літака при посадці повністю не вийшло переднє шасі

    Пожежний літак Lockheed L-188A Electra здійснив жорстку посадку в канадській провінції Альберта.

    Про це повідомляє  телеканал Global News.

    Інцидент стався в аеропорту міста Ред-Дір. У літака при посадці повністю не вийшло переднє шасі.

    На борту повітряного судна перебували чотири людини, вони не постраждали.

    Літак був задіяний у гасінні масштабних лісових пожеж, які з початку травня вирують в Альберті.

    авіація Канада літак
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