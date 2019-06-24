У Канаді пожежний літак здійснив жорстку посадку: відео



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У літака при посадці повністю не вийшло переднє шасі

Пожежний літак Lockheed L-188A Electra здійснив жорстку посадку в канадській провінції Альберта.

Про це повідомляє телеканал Global News.

Інцидент стався в аеропорту міста Ред-Дір. У літака при посадці повністю не вийшло переднє шасі.

На борту повітряного судна перебували чотири людини, вони не постраждали.

Літак був задіяний у гасінні масштабних лісових пожеж, які з початку травня вирують в Альберті.