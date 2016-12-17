У Канаді розробили систему, яка перетворює звичайні автомобілі у безпілотні

Нова розробка компанії X-Matik отримала назву LaneCruise

Канадський стартап X-Matik розробив комплект, за допомогою якого будь-який сучасний автомобіль можна буде переробити в безпілотний. Як пише New Atlas, система вже пройшла випробування на автомобілях Honda Civic і Accord, Subaru Forester і Impreza. Завдяки новому комплекту машина після переробки стане безпілотним автомобілем другого рівня



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Нова розробка компанії X-Matik отримала назву LaneCruise

Канадський стартап X-Matik розробив комплект, за допомогою якого будь-який сучасний автомобіль можна буде переробити в безпілотний. Як пише New Atlas, система вже пройшла випробування на автомобілях Honda Civic і Accord, Subaru Forester і Impreza. Завдяки новому комплекту машина після переробки стане безпілотним автомобілем другого рівня автономності.

Всього поки визначено шість рівнів автономності безпілотних автомобілів: при нульовому - машиною повністю керує водій, а при п'ятому - вона пересувається повністю самостійно без будь-якого втручання з боку людини. Другий рівень автономність припускає, що водій може лише ненадовго і на прямих ділянках траси прибирати руки з керма.

Нова розробка компанії X-Matik отримала назву LaneCruise. Вона являє собою обчислювальний блок, камеру переднього огляду з екраном, а також приводи керма, педалей гальма і газу. Передбачається, що система буде встановлюватися на автомобілі з автоматичною коробкою передач.

LaneCruise представляє собою активний круїз контроль. Під управлінням системи автомобіль може триматися в межах заданої смуги, сповільнюватися з потоком, прискорюватися або зовсім зупинятися, а потім продовжувати рух. Крім того, система вміє розрізняти пішоходів, інші автомобілі, дорожню розмітку і сигнали світлофорів.

Джерело: N+1