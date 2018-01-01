У Канаді впав пасажирський гелікоптер: є загиблі

Причини катастрофи наразі залишаються невідомими

Унаслідок падіння пасажирського гелікоптера на сході Канади, загинуло троє осіб.

Про це повідомили у поліції провінції Квебек, де сталася катастрофа.

Інцидент трапився у полі поблизу містечка Драмондвіль, що на півдорозі між Монреалем та Квебек-сіті. Через важкодоступність місця падіння, спричинену заметами снігу, рятувальникам знадобився тривалий час, аби дістатися до нього.

Дорогу власним трактором розчищав один із місцевих мешканців, у той час, як його син на снігоході перевозив рятувальників.

Причини катастрофи наразі залишаються невідомими, триває розслідування.