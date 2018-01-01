У Канаді впав пасажирський гелікоптер: є загиблі
- Сьогодні, 00:31
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Причини катастрофи наразі залишаються невідомими
Унаслідок падіння пасажирського гелікоптера на сході Канади, загинуло троє осіб.
Про це повідомили у поліції провінції Квебек, де сталася катастрофа.
Інцидент трапився у полі поблизу містечка Драмондвіль, що на півдорозі між Монреалем та Квебек-сіті. Через важкодоступність місця падіння, спричинену заметами снігу, рятувальникам знадобився тривалий час, аби дістатися до нього.
Дорогу власним трактором розчищав один із місцевих мешканців, у той час, як його син на снігоході перевозив рятувальників.
Джерело: Укрінформ