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    У Канаді впав пасажирський гелікоптер: є загиблі

    Причини катастрофи наразі залишаються невідомими
    Унаслідок падіння пасажирського гелікоптера на сході Канади, загинуло троє осіб. Про це повідомили у поліції провінції Квебек, де сталася катастрофа. Інцидент трапився у полі поблизу містечка Драмондвіль, що на півдорозі між Монреалем та Квебек-сіті. Через важкодоступність місця падіння, спричинену заметами снігу, рятувальникам знадобився
    • Сьогодні, 00:31
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    Причини катастрофи наразі залишаються невідомими

    Унаслідок падіння пасажирського гелікоптера на сході Канади, загинуло троє осіб.

    Про це повідомили у поліції провінції Квебек, де сталася катастрофа.

    Інцидент трапився у полі поблизу містечка Драмондвіль, що на півдорозі між Монреалем та Квебек-сіті. Через важкодоступність місця падіння, спричинену заметами снігу, рятувальникам знадобився тривалий час, аби дістатися до нього.

    Дорогу власним трактором розчищав один із місцевих мешканців, у той час, як його син на снігоході перевозив рятувальників.

    Причини катастрофи наразі залишаються невідомими, триває розслідування.

    Джерело: Укрінформ

    катастрофа Канада розслідування гелікоптер
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