У Канаді зникли троє альпіністів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі три альпіністи - Гансйорг Ауер, Девід Лама і Джес Роскелі - мали великий досвід і значну підготовку

У Канаді зник зв’язок із трьома альпіністами, які здійснювали небезпечний підйом у гори.

Як повідомили у департаменті національних парків Канади, троє чоловіків здійснювали сходження на пік Ховсе у природному парку Банф.

Попередні дані вказують на те, що альпіністів накрила лавина і вони, ймовірно, загинули. Рятувальники вже провели огляд можливого місця трагедії із повітря й виявили ознаки кількох снігових лавин та уламки альпіністського спорядження.

«Грунтуючись на нашій оцінці місця інциденту, усі три члени команди попередньо вважаються загиблими», - заявили у департаменті.

У відомстві додали, що наразі провести рятувальну операцію неможливо через складні погодні умови.

Зазначається, що усі три альпіністи - Гансйорг Ауер, Девід Лама і Джес Роскелі - мали великий досвід і значну підготовку. У 21 рік Роскеллі став наймолодшим американцем, який підкорив Еверест.

Хоча пік Ховсе у Банфі, на який піднімалася команда, має висоту всього 3295 м, обраний маршрут був дуже складним, його вдалося успішно пройти лише раз.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сходження лавини на горі Бен-Невіс у Шотландії загинули двоє альпіністів.

Джерело: Укрінформ