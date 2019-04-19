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    У Канаді зникли троє альпіністів

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    У Канаді зникли троє альпіністів

    Усі три альпіністи - Гансйорг Ауер, Девід Лама і Джес Роскелі - мали великий досвід і значну підготовку

    У Канаді зник зв’язок із трьома альпіністами, які здійснювали небезпечний підйом у гори.

    Як повідомили у департаменті національних парків Канади, троє чоловіків здійснювали сходження на пік Ховсе у природному парку Банф.

    Попередні дані вказують на те, що альпіністів накрила лавина і вони, ймовірно, загинули. Рятувальники вже провели огляд можливого місця трагедії із повітря й виявили ознаки кількох снігових лавин та уламки альпіністського спорядження.

    «Грунтуючись на нашій оцінці місця інциденту, усі три члени команди попередньо вважаються загиблими», - заявили у департаменті.

    У відомстві додали, що наразі провести рятувальну операцію неможливо через складні погодні умови.

    Зазначається, що усі три альпіністи - Гансйорг Ауер, Девід Лама і Джес Роскелі - мали великий досвід і значну підготовку. У 21 рік Роскеллі став наймолодшим американцем, який підкорив Еверест.

    Хоча пік Ховсе у Банфі, на який піднімалася команда, має висоту всього 3295 м, обраний маршрут був дуже складним, його вдалося успішно пройти лише раз.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок сходження лавини на горі Бен-Невіс у Шотландії загинули двоє альпіністів.

    Джерело: Укрінформ

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