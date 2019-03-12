На горі Бен-Невіс через лавину загинули двоє альпіністів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальні служби отримали повідомлення про лавину об 11:50 за місцевим часом

Бен-Невіс - гора на заході Шотландії висотою 1344 м, це - найвища точка британських островів

Внаслідок сходження лавини на горі Бен-Невіс у Шотландії загинули двоє альпіністів.

Про це повідомляє The Scottish Sun.

Рятувальні служби отримали повідомлення про лавину об 11:50 за місцевим часом. На місце був відправлений вертоліт, коли стало відомо, що в цей час там перебували люди.

Пізніше рятувальники пішки дісталися місця сходження лавини, де знайшли тіла загиблих.

«Дві людини загинули і двоє отримали травми. Волонтери гірських рятувальних команд залишаються на місці події, ним допомагають Агентство морської та берегової охорони і шотландська служба швидкої допомоги», - сказав прес-секретар поліції Шотландії.

Як відомо, Бен-Невіс - гора на заході Шотландії висотою 1344 м, це - найвища точка британських островів.

Нагадаємо, стали відомі подробиці трагедії, яка біля підніжжя гори Піп Іван Чорногірський 22 лютого відібрала життя двох підкорювачів вершини - 26-річного Романа Беркещука і 60-річного Павла Вінтонюка з Коломиї на Івано-Франківщині.

Джерело: Європейська правда