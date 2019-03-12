На горі Бен-Невіс через лавину загинули двоє альпіністів
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Бен-Невіс - гора на заході Шотландії висотою 1344 м, це - найвища точка британських островів
Внаслідок сходження лавини на горі Бен-Невіс у Шотландії загинули двоє альпіністів.
Про це повідомляє The Scottish Sun.
Рятувальні служби отримали повідомлення про лавину об 11:50 за місцевим часом. На місце був відправлений вертоліт, коли стало відомо, що в цей час там перебували люди.
Пізніше рятувальники пішки дісталися місця сходження лавини, де знайшли тіла загиблих.
«Дві людини загинули і двоє отримали травми. Волонтери гірських рятувальних команд залишаються на місці події, ним допомагають Агентство морської та берегової охорони і шотландська служба швидкої допомоги», - сказав прес-секретар поліції Шотландії.
Як відомо, Бен-Невіс - гора на заході Шотландії висотою 1344 м, це - найвища точка британських островів.
Нагадаємо, стали відомі подробиці трагедії, яка біля підніжжя гори Піп Іван Чорногірський 22 лютого відібрала життя двох підкорювачів вершини - 26-річного Романа Беркещука і 60-річного Павла Вінтонюка з Коломиї на Івано-Франківщині.
Джерело: Європейська правда