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    На горі Бен-Невіс через лавину загинули двоє альпіністів

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    Рятувальні служби отримали повідомлення про лавину об 11:50 за місцевим часом - На горі Бен-Невіс через лавину загинули двоє альпіністів
    Рятувальні служби отримали повідомлення про лавину об 11:50 за місцевим часом

    Бен-Невіс - гора на заході Шотландії висотою 1344 м, це - найвища точка британських островів

    Внаслідок сходження лавини на горі Бен-Невіс у Шотландії загинули двоє альпіністів.

    Про це повідомляє The Scottish Sun.

    Рятувальні служби отримали повідомлення про лавину об 11:50 за місцевим часом. На місце був відправлений вертоліт, коли стало відомо, що в цей час там перебували люди.

    Пізніше рятувальники пішки дісталися місця сходження лавини, де знайшли тіла загиблих.

    «Дві людини загинули і двоє отримали травми. Волонтери гірських рятувальних команд залишаються на місці події, ним допомагають Агентство морської та берегової охорони і шотландська служба швидкої допомоги», - сказав прес-секретар поліції Шотландії.

    Як відомо, Бен-Невіс - гора на заході Шотландії висотою 1344 м, це - найвища точка британських островів.

    Нагадаємо, стали відомі подробиці трагедії, яка біля підніжжя гори Піп Іван Чорногірський 22 лютого відібрала життя двох підкорювачів вершини - 26-річного Романа Беркещука і 60-річного Павла Вінтонюка з Коломиї на Івано-Франківщині.

    Джерело: Європейська правда

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