У канадському Квебеку кілька днів триває страйк таксистів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В березні цього року таксисти Квебеку вже виходили на страйк

Мета страйків - зупинити запропоновану владою Квебеку реформу транспортної галузі

У найбільшій канадській провінції Квебек з вівторка, 3 вересня, триває страйк водіїв таксі.

Як пише канадський суспільний мовник CBC News, страйки триватимуть почергово у різних містах провінції.

Речник асоціації таксистів Серж Лебро зазначив, що мета страйків - зупинити запропоновану владою Квебеку реформу транспортної галузі, яка покликана полегшити роботу компаній, подібних до Убер.

У вівторок, 3 вересня, страйк проходив у менших містах, тож не спричинив великих незручностей. Однак у четвер на роботу не вийдуть таксисти в столиці провінції Квебек-сіті, а також у передмісті Оттави - Гатіно й Монреаля - Леві. Очікується, що ці страйки матимуть більш відчутний вплив на побут жителів.

Як відомо, в березні цього року таксисти Квебеку вже виходили на страйк із подібними вимогами. Тоді вони навіть зупинили рух з аеропорту Монреаля - одного із найбільших у Канаді. Влада тоді пішла на певні поступки, але згодом продовжила впровадження реформи.

До слова, 2 вересня авіакомпанія KLM скасувала 11 рейсів через страйк наземного персоналу у міжнародному аеропорту Схіпхол в Амстердамі.

Джерело: Укрінформ