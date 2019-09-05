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    У канадському Квебеку кілька днів триває страйк таксистів

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    В березні цього року таксисти Квебеку вже виходили на страйк - У канадському Квебеку кілька днів триває страйк таксистів
    В березні цього року таксисти Квебеку вже виходили на страйк

    Мета страйків - зупинити запропоновану владою Квебеку реформу транспортної галузі

    У найбільшій канадській провінції Квебек з вівторка, 3 вересня, триває страйк водіїв таксі.

    Як пише канадський суспільний мовник CBC News, страйки триватимуть почергово у різних містах провінції.

    Речник асоціації таксистів Серж Лебро зазначив, що мета страйків - зупинити запропоновану владою Квебеку реформу транспортної галузі, яка покликана полегшити роботу компаній, подібних до Убер.

    У вівторок, 3 вересня, страйк проходив у менших містах, тож не спричинив великих незручностей. Однак у четвер на роботу не вийдуть таксисти в столиці провінції Квебек-сіті, а також у передмісті Оттави - Гатіно й Монреаля - Леві. Очікується, що ці страйки матимуть більш відчутний вплив на побут жителів.

    Як відомо, в березні цього року таксисти Квебеку вже виходили на страйк із подібними вимогами. Тоді вони навіть зупинили рух з аеропорту Монреаля - одного із найбільших у Канаді. Влада тоді пішла на певні поступки, але згодом продовжила впровадження реформи.

    До слова, 2 вересня авіакомпанія KLM скасувала 11 рейсів через страйк наземного персоналу у міжнародному аеропорту Схіпхол в Амстердамі.

    Джерело: Укрінформ

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