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    У Карпатах значна загроза сходження лавин

    Оголошено третій рівень лавинної небезпеки у високогір'ї Карпат
    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогір’ї Карпат. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека ( 3
    • Вчора, 08:29
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    Оголошено третій рівень лавинної небезпеки у високогір'ї Карпат

    Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогір’ї Карпат. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека ( 3 рівень)», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє Укргідрометцентр, погода 27 листопада в Україні буде хмарною. На більшій частині території дощі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом. У західних областях місцями сильні опади.

    В Карпатах 27 листопада вночі сніг та мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі -2…-7, вдень 2...-3°.

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