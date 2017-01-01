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    В Україну йдуть дощі зі снігом: прогноз погоди на 27 листопада

    У західних областях місцями очікуються сильні опади
    Погода 27 листопада в Україні буде хмарною. На більшій частині території дощі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних областях місцями сильні опади. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях без істотних опадів. У східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер
    • Вчора, 06:44
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    У західних областях місцями очікуються сильні опади

    Погода 27 листопада в Україні буде хмарною. На більшій частині території дощі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях місцями сильні опади. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях без істотних опадів.

    У східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

    Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від +3 до -2 градусів морозу, вдень до +5 тепла. На Одещині вночі +2…+7, вдень +6…+11 тепла.

    У східних областях вночі -5…-10, вдень -1…-4 морозу.

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    У столиці вдень помірний дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі +0…+2 тепла, +2…+4 вдень.

    В Карпатах 27 листопада вночі сніг та мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі -2…-7, вдень 2...-3°.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
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