В Україну йдуть дощі зі снігом: прогноз погоди на 27 листопада

У західних областях місцями очікуються сильні опади

Погода 27 листопада в Україні буде хмарною. На більшій частині території дощі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних областях місцями сильні опади. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях без істотних опадів. У східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер