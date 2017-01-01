В Україну йдуть дощі зі снігом: прогноз погоди на 27 листопада
- Вчора, 06:44
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У західних областях місцями очікуються сильні опади
Погода 27 листопада в Україні буде хмарною. На більшій частині території дощі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях місцями сильні опади. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях без істотних опадів.
У східних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від +3 до -2 градусів морозу, вдень до +5 тепла. На Одещині вночі +2…+7, вдень +6…+11 тепла.
У східних областях вночі -5…-10, вдень -1…-4 морозу.
У столиці вдень помірний дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі +0…+2 тепла, +2…+4 вдень.
В Карпатах 27 листопада вночі сніг та мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі -2…-7, вдень 2...-3°.