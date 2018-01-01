У Казахстані миші згризли гроші в банкоматі

Гризуни зіпсували не менше 100 тисяч тенге

В одному з казахстанських банків миші забралися в банкомат і погризли купюри Про це повідомляє Nur.kz. На ролику видно касету банкомату, всередині якої лежать згризені купюри номіналом від 2 тисяч до 10 тисяч тенге. Потім працівники банку показали і самих мишей, яких посадили в коробку. За оцінками Nur.kz, гризуни зіпсували не менше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гризуни зіпсували не менше 100 тисяч тенге

В одному з казахстанських банків миші забралися в банкомат і погризли купюри

Про це повідомляє Nur.kz.

На ролику видно касету банкомату, всередині якої лежать згризені купюри номіналом від 2 тисяч до 10 тисяч тенге. Потім працівники банку показали і самих мишей, яких посадили в коробку.

За оцінками Nur.kz, гризуни зіпсували не менше 100 тисяч тенге.

Видання звернулося до прес-служби ForteBank, логотип якого видно на бейджах співробітниць банку. У ній розповіли, що «пара мишей, імовірно, шукали притулок від суворих погодних умов», були виявлені під час інкасації неподалік Астани. «В даний момент ми з'ясовуємо всі подробиці того, що сталося. Стану гризунів нічого не загрожує», - відповіли в фінорганізації.