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    У Казахстані під час антиурядових мітингів затримали сотні людей

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    У Казахстані під час антиурядових мітингів затримали сотні людей

    Силовики грубо затримували будь-яких перехожих, в тому числі жінок, які висловлювали своє обурення

    У декількох містах Казахстану силовики затримали сотні людей, які прийшли на антиурядові мітинги.

    Про це повідомляє «Радіо Азаттик».

    Засновник «Демократичного вибору Казахстану», визнаного казахським судом екстримістським угрупованнням, Мухтар Аблязов, екс-банкір і критик казахстанської влади, що живе за кордоном з 2009 року і засуджений на батьківщині до довічного ув'язнення за звинуваченнями, які він вважає політично мотивованими, запросив своїх прихильників вийти на вулиці різних міст на День столиці.

    Ця дата збігається з днем народження експрезидента Нурсултана Назарбаєва, який склав з себе повноваження в березні цього року після майже 30 років керівництва країною, але зберіг значну владу у своїх руках.

    Як повідомляє казахстанське агентство КазТАГ, силовики грубо затримували будь-яких перехожих, в тому числі жінок, які висловлювали своє обурення. Після того, як один з незадоволених діями СОБР накинувся на поліцейського, почалися заворушення, зіткнулися кілька груп активістів і силовиків.

    До присутніх неодноразово виходили представники влади, які закликали їх розійтися і вказували, що мітинг не санкціонований.

    У Нур-Султані також затримували людей, які брали участь у несанкціонованому мітингу на проспекті Республіки.

    Влада поки не навела цифри за кількістю доставлених до відділень поліції. Крім того, журналістам знімати те, що відбувається, перешкоджали невідомі чоловіки в масках.

    У день голосування на виборах президента 9 червня у великих містах Казахстану відбулися акції протесту із вимогою провести чесні вибори. На них затримали близько 500 людей.

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