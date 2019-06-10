У Казахстані протестують проти результатів виборів президента, сто людей затримані



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Затримання активістів у Казахстані, 10 червня Фото: Reuters

Площа Жастар і прилеглий до неї сквер оточені поліцією, бійцями снецпризначення і військовими Нацгвардії Казахстану

В Алма-Аті у понеділок, 10 червня, затримали близько ста учасників несанкціонованого мітингу, на який вийшли незадоволені підсумками президентських виборів в Казахстані.

Учасників акції вантажать в автобуси і вивозять, повідомляє Интерфакс.

Одна із затриманих в автобусі порізала собі зап'ястя лезом. За словами поліцейських, жінка витягла з сумочки лезо і «завдала собі поріз в район зап'ястя руки». Автобус зупинили і викликали до нього швидку допомогу. Жінка втратила свідомість, лікарі надали їй допомогу.

Зазначається, що площа Жастар і прилеглий до неї сквер оточені поліцією, бійцями снецпризначення і військовими Нацгвардії. По всьому периметру чергують патрульні машини. Мобільний зв'язок працює з перебоями.

Раніше повідомлялося, що нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здобуває перемогу на виборах глави держави, які відбулися 9 червня. За нього проголосували 70,76% виборців.

За попередніми даними ЦВК Казахстану, явка виборців становила 77,4%.