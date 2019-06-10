Вибори президента у Казахстані: 70,76% голосів за Токаєва



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Касим-Жомарт Токаєв під час голосування на позачергових виборах президента Казахстану

Токаєва на посаду глави держави висунула казахстанська партія влади «Нур Отан», лідером якої є перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв

Нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здобуває перемогу на виборах глави держави, які відбулися 9 червня. За нього проголосували 70,76% виборців.

Попередні підсумки виборів повідомив у понеділок заступник голови Центральної виборчої комісії Казахстану Костянтин Петров.

«На підставі попередніх даних протоколів, представлених територіальними комісіями областей, міст Шимкент, Алмати і столиці республіки міста Нур-Султана, всього у Республіці Казахстан Токаєв Касим-Жомарт отримав 6 млн 504 тис. 054 голоси або 70,76% голосів виборців», - сказав Петров на засіданні ЦВК у Нур-Султані.

Токаєва на посаду глави держав висунула казахстанська партія влади «Нур Отан», лідером якої є перший президент Казахстану, лідер нації Нурсултан Назарбаєв.

Другим за Токаєвим, за даними ЦВК, йде журналіст Аміржан Косанов, висунутий кандидатом у президенти від націонал-патріотичного руху «Улт Тагдири» («Доля нації»). За нього проголосували 1 млн 472 тис. 733 або 16,02% виборців.

Решта голосів виборців розподілилися таким чином:

Данія Єспаєва від демократичної партії «Ак Жол» набирає 478 тис. 153 голоси або 5,2%. Кандидат від народно-демократичної патріотичної партії «Ауил» Толеутай Рахімбеков отримав 294 тис. 271 голос або 3,2%. Амангельди Таспіхов від Федерації профспілок Казахстану набрав 190 тис. 304 голоси або 2,07%.

Завершує список кандидат від Комуністичної народної партії Казахстану Жамбил Ахметбеков, який отримав 167 тис. 249 голосів або 1,82%.

За попередніми даними ЦВК Казахстану, явка виборців становила 77,4%.

Джерело: Інтерфакс-Україна