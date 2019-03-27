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    У Казахстані розбився вертоліт Мі-8

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    <p>Вертоліт прямував в складі групи з чотирьох бойових вертольотів з Актау в Шимкент</p> - У Казахстані розбився вертоліт Мі-8

    Вертоліт прямував в складі групи з чотирьох бойових вертольотів з Актау в Шимкент

    Повітряне судно належало міністерству оборони Казахстану

    Вертоліт Мі-8 Міністерства оборони Казахстану в середу зазнав аварії в Кизилординській області республіки.

    Про це повідомив офіційний представник комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Нурсултан Нурахметов.

    «27 березня на пульт «112» надійшло повідомлення про катастрофу вертольота Мі-8 в Жалагашському районі Кизилординської області. Вертоліт при невідомих обставинах впав і повністю згорів», - розповів Нурахметов.

    За його словами, повітряне судно належало міністерству оборони Казахстану. Обставини аварії з'ясовуються.

    Як повідомила прес-служба Міністерства оборони Казахстану, вертоліт прямував в складі групи з чотирьох бойових вертольотів з Актау в Шимкент. Переліт проходив в рамках комплексної перевірки та навчань спеціальних підрозділів «Алтин жебе» в темну пору доби і в складних метеорологічних умовах.

    «За попередніми даними з місця події, є жертви. Число і стан потерпілих уточнюється», - розповіли в прес-службі.

    Зазначається, що два вертольоти з чотирьох здійснили посадку і знаходяться в місті Кизилорд, а один вертоліт повернувся до місця аварії.

    Джерело: ТАСС

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