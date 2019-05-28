У Києві активісти вимагали від Ради заборонити хутрові ферми (фото, відео)



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У Києві зоозахисники вимагали припинити жорстоке поводження з тваринами

Всього 188 голосів дали депутати за законопроект хутроoff №10019 про заборону хутрового виробництва

У Києві у вівторок під Верховною Радою активісти вимагали від депутатів розгляду законопроекту №10019 про заборону хутрових ферм.

Законопроект не був включений до порядку денного, набравши всього 118 голосів.

«Тест на гуманність провалено. Всього 188 голосів дали депутати за законопроект хутроoff 10019 про заборону хутрового виробництва. Боротьба триває», - повідомляється на сторінці UAnimals у Facebook.

Законопроект № 10019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні» передбачає вдосконалення ліцензування діяльності в сфері хутряного виробництва, забезпечення реалізації громадянами права на безпечне життя, захист навколишнього природного середовища від шкідливого впливу діяльності підприємств, які здійснюють діяльність з розведення, вирощування та утримання хутрових тварин, а також їх захист від жорстокого поводження.