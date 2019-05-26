У Києві біля гуртожитку авіаційного університету сталася бійка зі стріляниною



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Фото пресс-служби Нацполіції

Правоохоронці затримали одного причетного до стрілянини біля НАУ

У Києві біля гуртожитку Національного авіаційного університету сталася бійка зі стріляниною. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Відомо, що подія сталася пізно увечері на вул. Ніжинська. Іноземець 1993 року народження приїхав до своїх друзів. Чоловік не дочекався їх і пішов назад до своєї автівки, але там помітив двох невідомих у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіки нецензурно лаялись, іноземець зробив їм зауваження і тоді на нього напали невідомі.

Чоловіки почали бити іноземця, один з нападників дістав зброю та вистрелив вгору. На місце події викликали правоохоронців. Під час обшуку вони знайши 2 пістолети - пневматичний і стартовий.

Співробітники поліції вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею «Хуліганство». За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок стрілянини немає, правоохоронці затримали одного причетного до того, що сталося.