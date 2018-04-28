У Києві горів будинок Гінзбурга

Пожежа виникла на шостому, останньому, поверсі

На вулиці Городецького в Києві, що поблизу Майдану Незалежності, сталася пожежа в історичній будівлі. Пожежники вже ліквідували осередок пожежі, але продовжують ліквідовувати наслідки загоряння. Пожежа виникла на шостому, останньому, поверсі будівлі на вулиці Городецького, 9. Повністю вигоріла частина поверху. На інші поверхи пожежа не поширилася.



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Фото: УНІАН Пожежа у Києві у будинку Гінзбурга

Пожежа виникла на шостому, останньому, поверсі

На вулиці Городецького в Києві, що поблизу Майдану Незалежності, сталася пожежа в історичній будівлі. Пожежники вже ліквідували осередок пожежі, але продовжують ліквідовувати наслідки загоряння.

Пожежа виникла на шостому, останньому, поверсі будівлі на вулиці Городецького, 9. Повністю вигоріла частина поверху. На інші поверхи пожежа не поширилася.

Як повідомили «Громадському радіо» в ДСНС, поки нічого невідомо про наявність постраждалих та причини пожежі. Детальнішу інформацію обіцяють після остаточної ліквідації пожежі.

Будівля, у якій сталася пожежа, відома як будинок Гінзбурга. Він був збудований 1901 року. Фасад будівлі прикрашають різноманітні скульптури на античну тематику.