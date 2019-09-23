  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві горіли автоцистери з паливом: ДСНС залучило пожежний потяг

    • Розсилка
    На вулиці Віскозна сталося загорання восьми автоцистерн з паливом - У Києві горіли автоцистери з паливом: ДСНС залучило пожежний потяг
    На вулиці Віскозна сталося загорання восьми автоцистерн з паливом
    Фото: ДСНС

    До гасіння пожежі залучено 75 рятувальників, 15 одиниць техніки ДСНС та пожежний потяг

    У неділю ввечері у Деснянському районі Києва по вулиці Віскозна 3 сталося загорання восьми автоцистерн з паливом. Існує загроза розповсюдження пожежі на автомобілі.

    Про це повідомиди у пресслужбі ДСНС.

    Попередньо, жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 75 рятувальників, 15 одиниць техніки ДСНС та пожежний потяг.

    Зазначається, що для захисту 12 автоцистерн з паливом та вантажного потягу подано шість лафетних стволів, близько 23:00 залишалося горіти дві автоцистери. Потяг з паливом відбуксировано. Проводиться підготовка до пінної атаки.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві горіли автоцистери з паливом: ДСНС залучило пожежний потяг
    У Києві горіли автоцистери з паливом: ДСНС залучило пожежний потяг
    У Києві горіли автоцистери з паливом: ДСНС залучило пожежний потяг
    У Києві горіли автоцистери з паливом: ДСНС залучило пожежний потяг

    Також на місце займання прибув пожежний потяг.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва горять автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.

    Читайте також
    пожежа ДСНС бензин потяг рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ