У Києві горіли автоцистери з паливом: ДСНС залучило пожежний потяг



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На вулиці Віскозна сталося загорання восьми автоцистерн з паливом Фото: ДСНС

До гасіння пожежі залучено 75 рятувальників, 15 одиниць техніки ДСНС та пожежний потяг

У неділю ввечері у Деснянському районі Києва по вулиці Віскозна 3 сталося загорання восьми автоцистерн з паливом. Існує загроза розповсюдження пожежі на автомобілі.

Про це повідомиди у пресслужбі ДСНС.

Попередньо, жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 75 рятувальників, 15 одиниць техніки ДСНС та пожежний потяг.

Зазначається, що для захисту 12 автоцистерн з паливом та вантажного потягу подано шість лафетних стволів, близько 23:00 залишалося горіти дві автоцистери. Потяг з паливом відбуксировано. Проводиться підготовка до пінної атаки.

Також на місце займання прибув пожежний потяг.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на вулиці Віскозній у Деснянському районі Києва горять автоцистерни з пальним, було чутно вибухи.