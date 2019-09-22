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    На Лісовому масиві у Києві сталася пожежа, чутно вибухи

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    Скріншот з відео пабліка&nbsp;&laquo;Київ оперативний&raquo; - На Лісовому масиві у Києві сталася пожежа, чутно вибухи
    Скріншот з відео пабліка «Київ оперативний»

    Інцидент стався у промзоні за Дарницькою ТЕЦ

    На вулиці Віскозній у Дніпровському районі Києва горить будівля навпроти «Епіцентру», чутно вибухи.

    Про це у неділю ввечері повідомляє «Громадське».

    Зазначається, що інцидент стався у промзоні за Дарницькою ТЕЦ.

    Як повідомило ЗМІ джерело в мерії Києва, загорілись вісім автоцистерн з нафтопродуктами - бензином і дизельним паливом.

    Внаслідок пожежі сталося розлиття паливно-мастильних матеріалів на площі 500 квадратних метрів.

    «На місці події працює 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 75 чоловік особового складу», - сказав співрозмовник.

    Як зазначає «Київ оперативний», рух транспорту біля місця події перекрили. Деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, в ніч на 20 вересня у Волинській області виникла пожежа у будівлі Луцького гарнізонного військового госпіталю.

    пожежа вибух Київ ТЕЦ
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