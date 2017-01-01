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    Шокуюче самогубство: У Києві на зупинці застрелився чоловік

    Інцидент стався ввечері в суботу на зупинці на вулиці Гната Юри
    У Святошинському районі Києва чоловік вистрілив в себе з револьвера на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє телеканал «112 Україна». Інцидент стався ввечері в суботу на зупинці на вулиці Гната Юри. За даними поліції, загиблому було близько 60 років. Від отриманого поранення він помер в машині швидкої допомоги.
    • 25 Листопада, 21:28
    • Розсилка

    Інцидент стався ввечері в суботу на зупинці на вулиці Гната Юри

    У Святошинському районі Києва чоловік вистрілив в себе з револьвера на зупинці громадського транспорту.

    Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

    Інцидент стався ввечері в суботу на зупинці на вулиці Гната Юри. За даними поліції, загиблому було близько 60 років. Від отриманого поранення він помер в машині швидкої допомоги.

    «Виклик надійшов о 18:30. Чоловік віком близько 60 років не європейської зовнішності дістав револьвер і вистрілив в себе. Помер він не відразу, приїхала швидка допомога, він помер по дорозі в лікарню. Особистість цієї людини не ідентифікована, криміналісти взяли свідчення у людей», - йдеться у повідомленні.

    Обставини інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, в Суворовському районі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої підстрелили чоловіка, співробітника поліції.

    Київ стрільба поліція Києва Україна самогубство
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