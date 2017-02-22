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    У Києві пройшла присяга «Національних дружин». Видовищні фото

    Церемонія відбулась у фортеці Косий Капонір
    У Києві у неділю, 28 січня, відбулася церемонія складання присяги членів організації «Національні дружини», до утворення якої долучилася партія «Національний корпус». Вона пройшла у фортеці Косий Капонір біля станції метро Печерська. На заході був присутній лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький. Під
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    Складання присяги
    Фото: «Главком» / Станіслав Груздєв
    Складання присяги

    Церемонія відбулась у фортеці Косий Капонір

    У Києві у неділю, 28 січня, відбулася церемонія складання присяги членів організації «Національні дружини», до утворення якої долучилася партія «Національний корпус».

    Вона пройшла у фортеці Косий Капонір біля станції метро Печерська.

    На заході був присутній лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький.

    Під час церемонії відбулося освячення стягів різних осередків дружин.

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    У Києві пройшла присяга «Національних дружин». Видовищні фото
    У Києві пройшла присяга «Національних дружин». Видовищні фото
    У Києві пройшла присяга «Національних дружин». Видовищні фото
    У Києві пройшла присяга «Національних дружин». Видовищні фото
    У Києві пройшла присяга «Національних дружин». Видовищні фото
    У Києві пройшла присяга «Національних дружин». Видовищні фото
    Фото: «Главком» / Станіслав Груздєв

    Як відзначив прес-секретар «Національного корпусу» Роман Чернишов, складання присяги – це «нова сторінка і великий крок вперед по інтеграції наших ініціатив в суспільне життя».

    На сайті «Національних дружин» сказано, що це організація, метою якої є забезпечення порядку на вулицях українських міст.

    «Особовий склад організації – це колишні учасники бойових дій, патріотична молодь та небайдужі громадяни, що поділяють наше прагнення покращити безпекову ситуацію в державі», - відзначають також в організації.

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