У Києві пройшла присяга «Національних дружин». Видовищні фото
- Сьогодні, 17:30
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Церемонія відбулась у фортеці Косий Капонір
У Києві у неділю, 28 січня, відбулася церемонія складання присяги членів організації «Національні дружини», до утворення якої долучилася партія «Національний корпус».
Вона пройшла у фортеці Косий Капонір біля станції метро Печерська.
На заході був присутній лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький.
Під час церемонії відбулося освячення стягів різних осередків дружин.
Як відзначив прес-секретар «Національного корпусу» Роман Чернишов, складання присяги – це «нова сторінка і великий крок вперед по інтеграції наших ініціатив в суспільне життя».
На сайті «Національних дружин» сказано, що це організація, метою якої є забезпечення порядку на вулицях українських міст.
«Особовий склад організації – це колишні учасники бойових дій, патріотична молодь та небайдужі громадяни, що поділяють наше прагнення покращити безпекову ситуацію в державі», - відзначають також в організації.