В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У ніч на 6 серпня у столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. У Києві сигнал повітряної тривоги спрацював о 01:04. Про відбій повітряної тривоги повідомили о 01:39.

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Тривогу оголосили також у низці центральних та східних областей.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Київської області.

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Повідомляється, що в областях, де оголошено тривогу, є загроза застосування ворогом ракети та ударних безпілотників типу «Шахед».