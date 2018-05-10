У Києві водій таксі викинув на узбіччя пасажира під кайфом

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Чоловік залишив автомобіль на місці інциденту і сам зник

У Києві розшукують водія таксі, який викинув з салону на узбіччя пасажира з наркотичним передозуванням та зник у невідомому напрямку.

Про це повідомляється на сторінці «Київ Оперативний» у соцмережі Facebook.

Інцидент стався на вулиці Жуковського, 5, у Голосіївському районі.

«Водій автомобіля-таксі Skoda, WJ5371A (Pl) зупинився, викинув на узбіччя пасажира, припаркував авто та втік», - говориться у повідомленні.

Очевидці викликали швидку допомогу і поліцію.

«Лікарі кажуть, що симптоми дуже схожі на наркотичне передозування. Пошуки водія тривають. Кажуть, що він також наркозалежний», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ викрили на Київщині механізм реалізації наркотиків, організований працівниками одного з відділів кримінальної поліції області.