У Києві водій таксі викинув на узбіччя пасажира під кайфом
- Сьогодні, 20:48
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Чоловік залишив автомобіль на місці інциденту і сам зник
У Києві розшукують водія таксі, який викинув з салону на узбіччя пасажира з наркотичним передозуванням та зник у невідомому напрямку.
Про це повідомляється на сторінці «Київ Оперативний» у соцмережі Facebook.
Інцидент стався на вулиці Жуковського, 5, у Голосіївському районі.
«Водій автомобіля-таксі Skoda, WJ5371A (Pl) зупинився, викинув на узбіччя пасажира, припаркував авто та втік», - говориться у повідомленні.
Очевидці викликали швидку допомогу і поліцію.
«Лікарі кажуть, що симптоми дуже схожі на наркотичне передозування. Пошуки водія тривають. Кажуть, що він також наркозалежний», - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше співробітники СБУ викрили на Київщині механізм реалізації наркотиків, організований працівниками одного з відділів кримінальної поліції області.