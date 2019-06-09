У Києві вже двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом



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У столиці вже є випадки захворювання на ботулізм

Станом на 7 червня в столичній лікарні перебувають двоє людей, заражені ботулізмом. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

«По ботулізму, два пацієнта зараз знаходяться в лікарні. Один потрапив раніше, друга жінка поступила минулого тижня», - сказала співрозмовниця.

За словами Вишневської, протягом поточного тижня з даною хворобою нікого не надходило.

Як повідомлялось, раніше двоє мешканців Рівненщини в результаті вживання недоброякісних продуктів захворіли на ботулізм.

В Україні найгірша ситуація із захворюванням на ботулізм в порівнянні з країнами Європейського Союзу. В середньому на рік в Україні трапляється 158-172 випадків ботулізму, а серед усіх країн ЄС - близько 200 випадків на рік, - раніше повідомляла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.