У Києві вже двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом
У столиці вже є випадки захворювання на ботулізм
Станом на 7 червня в столичній лікарні перебувають двоє людей, заражені ботулізмом. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
«По ботулізму, два пацієнта зараз знаходяться в лікарні. Один потрапив раніше, друга жінка поступила минулого тижня», - сказала співрозмовниця.
За словами Вишневської, протягом поточного тижня з даною хворобою нікого не надходило.
Як повідомлялось, раніше двоє мешканців Рівненщини в результаті вживання недоброякісних продуктів захворіли на ботулізм.
В Україні найгірша ситуація із захворюванням на ботулізм в порівнянні з країнами Європейського Союзу. В середньому на рік в Україні трапляється 158-172 випадків ботулізму, а серед усіх країн ЄС - близько 200 випадків на рік, - раніше повідомляла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.