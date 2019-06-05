Супрун розповіла, як не захворіти на ботулізм



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Ботулізм - це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини

«Якщо маєте найменшу підозру на ботулізм, негайно зверніться до лікаря», - підкреслила очільниця МОЗу Уляна Супрун

В Україні найгірша ситуація із захворюванням на ботулізм в порівнянні з країнами Європейського Союзу. В середньому на рік в Україні трапляється 158-172 випадків ботулізму, а серед усіх країн ЄС - близько 200 випадків на рік.

Про це 5 червня у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Над цією статистикою варто замислитися, перш ніж вкотре купувати тараньку в підземному переході», - зауважила вона.

«Ботулізм - це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Збудник поширений у природі, утворює надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів спори. Ботулотоксин - одна з найсильніших у природі отрут. Його смертельна доза для людини становить лише 0,3 мкг», - написала Супрун.

За її словами, щоб вберегтися від ботулізму:

Краще не вживати копчену, в’ялену чи солену рибу, якщо не впевнені щодо умов її приготування. Риба може бути заражена, але з’ясувати це до вживання не вийде. Токсини, які спричиняють отруєння, зовні не псують продукти. В’ялена риба є «рекордсменкою» за кількістю отруєнь.

Будьте обережні також з іншими продуктами домашнього консервування - м’ясом, грибами та навіть овочами. Якщо вони були погано вимиті, неправильно чи недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином - також можуть стати причиною інфікування.

Забудьте про принцип «гаряче сирим не буває» - завжди ретельно дотримуйтеся норм теплової обробки продуктів.

Симптоми захворювання найчастіше виникають через 7-24 годин після споживання зараженої їжі. Перший явно «ботулічний» симптом – порушення зору. Люди найчастіше скаржаться на «сітку або туман» перед очима, предмети двояться перед очима, читати доволі важко, дуже починається параліч очних м’язів.

Також виникає сильно виражена сухість у роті, важкість під час ковтання, підвищена стомлюваність, м’язова слабкість, запаморочення. Також можуть з’явитися короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), здуття живота, закреп, ураження м’язів шиї та кінцівок.

«Якщо маєте найменшу підозру на ботулізм, негайно зверніться до лікаря. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики та правильного лікування. Лікування ботулізму у більшості випадків супроводжується введенням ботулінічного антитоксину - препарату, що містить антитіла для нейтралізації токсину. Що раніше пацієнту введуть «протиотруту», то менше ризиків є для здоров’я, ускладнень і незворотніх наслідків», - підкреслила очільниця МОЗу.

Супрун повідомила, що найбільша за останні роки партія - 204 флакони сироваток проти ботулізму вирушила в регіони України.

«Минулого року Міністерство охорони здоров'я України вперше почало закуповувати антитоксини за державні кошти. Раніше сироватки проти ботулізму надходили в Україну лише завдяки гуманітарним програмам», - зазначила вона.

За оперативними повідомленнями, від початку року в Україні зареєстровано 45 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіла 51 людина.