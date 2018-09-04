У Києві заарештовано сирійця, який перебував у розшуку за вбивство



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До сирійця судом застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №1 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб щодо громадянина Сирії, який перебував на обліку в Інтерполі та міжнародному розшуку за підозрою у вбивстві, вчиненому на території Німеччини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Вказану особу затримали за результатами оперативно-розшукових заходів, проведених співробітниками Голосіївського управління поліції та карного розшуку в межах міжнародного співробітництва.

За наслідками розгляду клопотання місцевої прокуратури до сирійця судом застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до отримання запиту про його видачу від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Київ» був затриманий 33-річний громадянин Індії, який перебував у розшуку за вчинення крадіжки на території Держави Кувейт