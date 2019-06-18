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    Події в Україні

    Замінування у Харкові: поліція перевіряє 38 об'єктів

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    За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління - Замінування у Харкові: поліція перевіряє 38 об'єктів
    За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління

    Правоохоронці проводять масову евакуацію

    У Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування 38 об'єктів міста та області. Про це повідомляє прессслужба Національної поліції області.

    Як повідомляється, повідомлення про замінування об'єктів надійшло в поліцію 18 червня.

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    За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

    Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні у Миколаєві проводилася перевірка через повідомлення про замінування всіх лікарень обласного центру і вищого навчального закладу. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, які надали повідомлення про замінування.

    Також сьогодні у Посольстві США в Києві шукали вибухівку.

    Нагадаємо, 10 червня у поліцію надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпропетровську, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Більшість повідомлень про мінування надходили з Росії. Тоді правоохоронці евакуювали понад 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торгових центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

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