Замінування у Харкові: поліція перевіряє 38 об'єктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління

Правоохоронці проводять масову евакуацію

У Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування 38 об'єктів міста та області. Про це повідомляє прессслужба Національної поліції області.

Як повідомляється, повідомлення про замінування об'єктів надійшло в поліцію 18 червня.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Миколаєві проводилася перевірка через повідомлення про замінування всіх лікарень обласного центру і вищого навчального закладу. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, які надали повідомлення про замінування.

Також сьогодні у Посольстві США в Києві шукали вибухівку.

Нагадаємо, 10 червня у поліцію надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпропетровську, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Більшість повідомлень про мінування надходили з Росії. Тоді правоохоронці евакуювали понад 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торгових центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.