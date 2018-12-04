У Києві зранку відключили холодну воду жителям 11 вулиць



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Станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, що були зафіксовані головною диспетчерською

Відновити водопостачання обіцяють протягом доби

У Києві сьогодні зранку, 4 грудня, відключили холодну воду на 11 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба «Київводоканалу».

Зазначається, що станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, що були зафіксовані головною диспетчерською. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами:

вул. Стара Поляна, 36, 38, 40, 63, 71;

вул. Лукьянівська, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 24, 27, 63, 79, 84.

вул. Олегівська 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 32,36, 38, 40, 42, 44.

вул. Нижньоюрківська, 53;

вул. Набережно-Корчуватська, 96;

вул. Новопирогівська, 19, 21;

вул. Прирічна, 9, 11;

б-р. Перова, 2;

б-р. Кольцова, 20, 20А, 20Б;

пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46;

вул. Заповітна з 1 по 11, з 2 по 14.

Пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють усунути протягом доби.

Як повідомлялося, 3 грудня у столиці жителям 12 вулиць відключили холодну воду.