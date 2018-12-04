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    У Києві зранку відключили холодну воду жителям 11 вулиць

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    Станом на 10:00,&nbsp;ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, що були зафіксовані головною диспетчерською - У Києві зранку відключили холодну воду жителям 11 вулиць
    Станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, що були зафіксовані головною диспетчерською

    Відновити водопостачання обіцяють протягом доби

    У Києві сьогодні зранку, 4 грудня, відключили холодну воду на 11 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба «Київводоканалу».

    Зазначається, що станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, що були зафіксовані головною диспетчерською. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами: 

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    • вул. Стара Поляна, 36, 38, 40, 63, 71;
    • вул. Лукьянівська, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 24, 27, 63, 79, 84.
    • вул. Олегівська 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 32,36, 38, 40, 42, 44.
    • вул. Нижньоюрківська, 53; 
    • вул. Набережно-Корчуватська, 96;
    • вул. Новопирогівська, 19, 21; 
    • вул. Прирічна, 9, 11;
    • б-р. Перова, 2; 
    • б-р. Кольцова, 20, 20А, 20Б;
    • пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46; 
    • вул. Заповітна з 1 по 11, з 2 по 14.

    Пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють усунути протягом доби. 

    Як повідомлялося, 3 грудня у столиці жителям 12 вулиць відключили холодну воду.

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