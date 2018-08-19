У «Київавтодорі» обіцяють до завтра відновити рух по вул. Антоновича



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Роботи триватимуть протягом всієї ночі

У понеділок, не пізніше 14:00, рух автотранспорту на вулиці Антоновича у столиці повністю відновлять. Про це заявив керівник КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Ділянку проїжджої частини вул. Антоновича вiд вул. Фізкультурної до Жилянської було зруйновано вночі внаслідок негоди. За словами Олександра Густєлєва, на Антоновича, на замовлення КП «Київтепленерго», ведуться роботи з прокладання теплової мережі.

«Значні маси дощової води через відкриті котловани пішли на проїжджу частину та зруйнували конструктивні шари дорожнього покриття. З 2-ої години ночi дорожники безперервно працюють над ліквідацією наслідків аварійної ситуації», – зазначив керівник «Київавтодору».

За його словами, зараз тривають роботи з відновлення основи пошкодженого дорожнього покриття. Проте, вони ускладнюються через велику кількість інженерних комунікацій під проїжджою частиною вулиці (побутова, дощова, зливова каналізації).

«Роботи триватимуть протягом усієї ночi. «Київавтодор» докладає максимум зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати провал дорожнього покриття на вул. Антоновича i мінімізувати незручності для киян. Вже завтра, в середині дня, рух транспорту вулицею Антоновича плануємо повністю відновити», – зазначив Олександр Густєлєв.