У «Київстарі» кажуть, що до них прийшли з обшуками податківці

В офіс оператора прийшли з постановою Шевченківського райсуду Києва податкові поліцейські

Президент компанії «Київстар» Петро Чернишов заявляє про обшуки в головному офісі. Як він написав у Facebook, в компанію прийшли з постановою Шевченківського райсуду Києва податкові поліцейські. «Вранці до нас у головний офіс прийшло близько трьох десятків податкових поліцейських. Проникли через охорону всією ось такою бригадою,



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В офіс оператора прийшли з постановою Шевченківського райсуду Києва податкові поліцейські

Президент компанії «Київстар» Петро Чернишов заявляє про обшуки в головному офісі. Як він написав у Facebook, в компанію прийшли з постановою Шевченківського райсуду Києва податкові поліцейські.

«Вранці до нас у головний офіс прийшло близько трьох десятків податкових поліцейських. Проникли через охорону всією ось такою бригадою, просто розсунувши наш турнікет, і пред'явили нам постанову Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл провести обшук нашого офісу. У їхньому складі прийшли відразу чотири податкових майори», - зазначив він.

За словами Чернишова, причиною обшуків міг стати позов ГФС України, який вже майже два роки розглядається в суді.

«У нас уже майже два роки триває суд із ГФС України, яка вважає, що «Київстар» недоплатив рекордну суму – майже півтора мільярда гривень! - в бюджет України. Ми вважаємо, що ця справа вигадана», - заявив президент «Київстару».

Він стверджує, що компанія завжди справно і в повному обсязі перераховує всі податки і збори в бюджет країни.

«Ми ніколи не відмовлялися надавати документи і відвезли до суду цілу вантажівку (це не жарт!) доказів, однак, як бачимо, суд вважає це недостатнім і 26.12.2017, нам нічого не сказавши, дав податковим інспекторам дозвіл на обшук та вилучення документів», - написав Чернишов.