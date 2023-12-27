У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)

Археологи знайшли тисячі бамбукових пластинок з найстарішим прикладом алгебраїчної таблиці

У китайській провінції археологи виявили першу табличку множення, якій понад 2300 років – цифри були написані на смужках бамбука. Про це повідомляє Xinhua.

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Зазначається, що знахідку виявили у провінції Хубей, у мавзолеї Циньцзяцзуй, який належить до періоду Воюючих царств, що характеризується конфліктами між державами. За словами фахівців, місце знахідки стародавніх таблиць у гробниці M1093 може бути пов’язане з епохою правління короля Чу Сюаня або короля Чу Вея, яке припадає на період з 369 до 329 року до н.е.

Бамбукові аркуші, які були популярним матеріалом для письма до поширення паперу, відкрили перед вченими унікальну можливість дослідження давньокитайської математики. Знайдено загалом 3910 бамбукових пластинок, і очікується, що приблизно 1200-1500 з них дадуть можливість відновити близько 30 тис слів математичних текстів.

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Дослідники виявили формули множення та найстаріший відомий приклад алгебраїчної таблиці, відомої як Цзюцзюшу. Ці математичні записи надають цінні відомості про те, як стародавні китайці займалися математикою і як вони використовували її в повсякденному житті.

Таблиці множення не були єдиним скарбом, знайденим у гробниці – бамбукові смужки також містять інформацію про шість мистецтв, до яких входять стрільба з лука, верхова їзда, каліграфія, музика, ритуальні практики і математика. Фахівці відзначають, що ці бамбукові смужки стануть ключовим ресурсом для глибшого розуміння історії та мислення стародавнього Китаю до створення імперії Цинь.

Нагадаємо, археологи виявили на території давнього міста у Білій Церкві (Київська обл.) унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини. Зазначається, що цей скарб є вкрай рідкісною знахідкою, яка має велике наукове та суспільне значення. Археологи підкреслили, що вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави.