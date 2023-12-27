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У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Окрім математики знахідка також містить інформацію ще про п’ять мистецтв
фото: Xinhua

Археологи знайшли тисячі бамбукових пластинок з найстарішим прикладом алгебраїчної таблиці

У китайській провінції археологи виявили першу табличку множення, якій понад 2300 років – цифри були написані на смужках бамбука. Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що знахідку виявили у провінції Хубей, у мавзолеї Циньцзяцзуй, який належить до періоду Воюючих царств, що характеризується конфліктами між державами. За словами фахівців, місце знахідки стародавніх таблиць у гробниці M1093 може бути пов’язане з епохою правління короля Чу Сюаня або короля Чу Вея, яке припадає на період з 369 до 329 року до н.е.

У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото) фото 1
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото) фото 2

Бамбукові аркуші, які були популярним матеріалом для письма до поширення паперу, відкрили перед вченими унікальну можливість дослідження давньокитайської математики. Знайдено загалом 3910 бамбукових пластинок, і очікується, що приблизно 1200-1500 з них дадуть можливість відновити близько 30 тис слів математичних текстів.

Дослідники виявили формули множення та найстаріший відомий приклад алгебраїчної таблиці, відомої як Цзюцзюшу. Ці математичні записи надають цінні відомості про те, як стародавні китайці займалися математикою і як вони використовували її в повсякденному житті.

Таблиці множення не були єдиним скарбом, знайденим у гробниці – бамбукові смужки також містять інформацію про шість мистецтв, до яких входять стрільба з лука, верхова їзда, каліграфія, музика, ритуальні практики і математика. Фахівці відзначають, що ці бамбукові смужки стануть ключовим ресурсом для глибшого розуміння історії та мислення стародавнього Китаю до створення імперії Цинь.

Нагадаємо, археологи виявили на території давнього міста у Білій Церкві (Київська обл.) унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини. Зазначається, що цей скарб є вкрай рідкісною знахідкою, яка має велике наукове та суспільне значення. Археологи підкреслили, що вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави.

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