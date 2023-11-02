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На Київщині виявлено унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Київщині виявлено унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини (фото)
Всі знайдені предмети були передані на зберігання до музею
Фото: Інститут археології НАН/Facebook

Скарб був схований у керамічний посудині та складається з 12 золотих предметів 

Археологи виявили на території давнього міста у Білій Церкві (Київська обл.) унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини. Подробиці повідомив Інститут археології НАН України

 «Але справжньою науковою сенсацією став унікальний скарб золотих прикрас, знайдений в культурних нашаруваннях 17-18 ст. і, скоріше за все, пов’язаний з буремними історичними подіями часів Гетьманщини. Скарб складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 г та перламутрового бісеру, які були сховані у невеличкий керамічний посудині», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скарб часів Гетьманщини є вкрай рідкісною знахідкою, яка має велике наукове та суспільне значення. Археологи підкреслили, що вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави. Всі знайдені предмети були передані на зберігання до фондів Археологічного музею ІА НАН України.

«Знахідка скарбу ще раз демонструє важливість фахових охоронних археологічних досліджень під час будь-яких будівельних робіт у межах історичних міст – наш обов’язок відповідно до Європейської конвенції з охорони археологічної спадщини, який, на превеликий жаль, не завжди виконується. Факт виявлення подібних артефактів також добре ілюструє основну мету археології як суспільно важливої науки», – написав Інститут археології НАН.

11 фото
На весь екран

Також у повідомленні говориться, що робота археолога, на відміну від грабіжників-металодетектористів, дозволяє не лише отримати конкретні унікальні речі, але й реконструювати минуле.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.

Теги: археолог Київщина

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