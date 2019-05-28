У Коломиї вбили відомого мецената з дружиною - ЗМІ



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Повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Пушкіна поступило рятувальникам о 19:50 27 травня Фото: dzerkalo.media

У будинку, де знайшли вбите подружжя, сталася пожежа

У Коломиї невідомі вбили відомого мецената Михайла Петріва разом з дружиною у їхньому будинку.

Про це повідомляє місцеве видання dzerkalo.media, зазначаючи, що будинок вбитих підпалили.

Повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Пушкіна поступило рятувальникам о 19:50 27 травня.

В Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації підтвердили, що в будинку сталася пожежа.

«На місці пожежі в сусідній кімнаті виявлено тіло чоловіка, 1965 р.н., та в приміщенні кабінету, на мансардному поверсі - тіло жінки, 1963 р.н.» - повідомили в управлінні.

У подружжя, як пише видання, виявили вогнепальні поранення.

Станом на ранок 28 травня на сайті поліції Івано-Франківщини інформації про дане вбивство немає.

У соцмережі пишуть, що Михайло Петрів «був прикладом патріотизму, підтримував найрізноманітніші ідеї».

«Він - Людина з великої літери», - написала у Facebook жителька Коломиї Анастасія Чорняк, розповівши, що два роки тому Петрів організував перший відкритий фестиваль поезії в Коломиї.