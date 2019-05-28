У Коломиї вбили відомого мецената з дружиною - ЗМІ
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Розсилка
У будинку, де знайшли вбите подружжя, сталася пожежа
У Коломиї невідомі вбили відомого мецената Михайла Петріва разом з дружиною у їхньому будинку.
Про це повідомляє місцеве видання dzerkalo.media, зазначаючи, що будинок вбитих підпалили.
Повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Пушкіна поступило рятувальникам о 19:50 27 травня.
В Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації підтвердили, що в будинку сталася пожежа.
«На місці пожежі в сусідній кімнаті виявлено тіло чоловіка, 1965 р.н., та в приміщенні кабінету, на мансардному поверсі - тіло жінки, 1963 р.н.» - повідомили в управлінні.
У подружжя, як пише видання, виявили вогнепальні поранення.
Станом на ранок 28 травня на сайті поліції Івано-Франківщини інформації про дане вбивство немає.
У соцмережі пишуть, що Михайло Петрів «був прикладом патріотизму, підтримував найрізноманітніші ідеї».
«Він - Людина з великої літери», - написала у Facebook жителька Коломиї Анастасія Чорняк, розповівши, що два роки тому Петрів організував перший відкритий фестиваль поезії в Коломиї.