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    У Коломиї вбили відомого мецената з дружиною - ЗМІ

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    Повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Пушкіна поступило рятувальникам о 19:50 27 травня - У Коломиї вбили відомого мецената з дружиною - ЗМІ
    Повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Пушкіна поступило рятувальникам о 19:50 27 травня
    Фото: dzerkalo.media

    У будинку, де знайшли вбите подружжя, сталася пожежа

    У Коломиї невідомі вбили відомого мецената Михайла Петріва разом з дружиною у їхньому будинку.

    Про це повідомляє місцеве видання dzerkalo.media, зазначаючи, що будинок вбитих підпалили.

    Повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Пушкіна поступило рятувальникам о 19:50 27 травня.

    В Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації підтвердили, що в будинку  сталася пожежа.

    «На місці пожежі в сусідній кімнаті виявлено тіло чоловіка, 1965 р.н., та в приміщенні кабінету, на мансардному поверсі - тіло жінки, 1963 р.н.» - повідомили в управлінні.

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    У Коломиї вбили відомого мецената з дружиною - ЗМІ
    У Коломиї вбили відомого мецената з дружиною - ЗМІ
    У Коломиї вбили відомого мецената з дружиною - ЗМІ
    Фото: dzerkalo.media

    У подружжя, як пише видання, виявили вогнепальні поранення.

    Станом на ранок 28 травня на сайті поліції Івано-Франківщини інформації про дане вбивство немає.

    У соцмережі пишуть, що Михайло Петрів «був прикладом патріотизму, підтримував найрізноманітніші ідеї».

    «Він - Людина з великої літери», - написала у Facebook жителька Коломиї Анастасія Чорняк, розповівши, що два роки тому Петрів організував перший відкритий фестиваль поезії в Коломиї.

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