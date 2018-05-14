У Колумбії через повені евакуювали сотні людей
- Сьогодні, 03:54
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Ймовірна причина повені - забруднення тунелів недобудованої ГЕС «Ітуанго»
У Колумбії в неділю, 13 травня, вийшла з берегів річка Каука, в результаті чого було евакуйовано щонайменше 600 осіб.
Про це повідомило видання Portafolio.
Вода повністю зруйнувала 19 будинків, два освітніх і один медичний центр, знищено кілька пішохідних мостів через річку.
Наголошується, що постраждали будинки мешканців селища Пуерто-Вальдівія в департаменті Антіокія, в той же час ніхто з мешканців не постраждав.
«Води річки Каука затопили будинки деяких жителів, але поранених і загиблих немає, тільки матеріальний збиток», - повідомив представник влади Антіокії Віктор Рамірес.
Ймовірна причина повені - забруднення тунелів недобудованої ГЕС «Ітуанго», яку мають ввести в дію у цьому році.