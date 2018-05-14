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    У Колумбії через повені евакуювали сотні людей

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    У Колумбії через повінь евакуювали сотні людей
    У Колумбії через повінь евакуювали сотні людей

    Ймовірна причина повені - забруднення тунелів недобудованої ГЕС «Ітуанго»

    У Колумбії в неділю, 13 травня, вийшла з берегів річка Каука, в результаті чого було евакуйовано щонайменше 600 осіб.

    Про це повідомило видання Portafolio.

    Вода повністю зруйнувала 19 будинків, два освітніх і один медичний центр, знищено кілька пішохідних мостів через річку.

    Наголошується, що постраждали будинки мешканців селища Пуерто-Вальдівія в департаменті Антіокія, в той же час ніхто з мешканців не постраждав.

    «Води річки Каука затопили будинки деяких жителів, але поранених і загиблих немає, тільки матеріальний збиток», - повідомив представник влади Антіокії Віктор Рамірес.

    Ймовірна причина повені - забруднення тунелів недобудованої ГЕС «Ітуанго», яку мають ввести в дію у цьому році.

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