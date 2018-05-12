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    У Конго невідомі викрали двох британських туристів

    • Сьогодні, 04:02
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    Автомобіль британських туристів потрапив у засідку в районі Національного парку Вірунга

    У Національному парку Вірунга в Демократичній Республіці Конго невідомі викрали двох туристів із Великобританії і їхнього водія.

    Про це повідомляє Radio Okapi.

    Автомобіль туристів потрапив у засідку, повертаючись із Кібюмби до міста Гома. Відомо, що охоронець, який супроводжував туристів, був убитий. Водій автомобіля, на якому подорожували британці, також захоплений в полон.

    Представник Конголезького інституту охорони природи Джоел Венгамулай підтвердив викрадення. На даний момент влада Конго веде розслідування інциденту і намагається вийти на зв'язок з викрадачами.

    Національний парк Вірунга в Конго розташований в районі активності повстанських угруповань, які раніше вже скоювали викрадення людей і напади на військових.

    Як пише Associated Press, у Східному Конго діють численні збройні групи, які конкурують за багаті на корисні копалини землі.

    У Вірунзі мешкає приблизно чверть гірських горил, які залишилися у світі.

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