У Конго невідомі викрали двох британських туристів
- Сьогодні, 04:02
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Автомобіль британських туристів потрапив у засідку в районі Національного парку Вірунга
У Національному парку Вірунга в Демократичній Республіці Конго невідомі викрали двох туристів із Великобританії і їхнього водія.
Про це повідомляє Radio Okapi.
Автомобіль туристів потрапив у засідку, повертаючись із Кібюмби до міста Гома. Відомо, що охоронець, який супроводжував туристів, був убитий. Водій автомобіля, на якому подорожували британці, також захоплений в полон.
Представник Конголезького інституту охорони природи Джоел Венгамулай підтвердив викрадення. На даний момент влада Конго веде розслідування інциденту і намагається вийти на зв'язок з викрадачами.
Національний парк Вірунга в Конго розташований в районі активності повстанських угруповань, які раніше вже скоювали викрадення людей і напади на військових.
Як пише Associated Press, у Східному Конго діють численні збройні групи, які конкурують за багаті на корисні копалини землі.
У Вірунзі мешкає приблизно чверть гірських горил, які залишилися у світі.